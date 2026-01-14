El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó este miércoles en sus redes sociales que fue negada la medida cautelar que solicitó el exmagistrado Alejandro Linares, mediante una acción de tutela, con la que buscaba suspender el aumento del salario mínimo para 2026.

“Ya fracasó el primer intento de tumbar el salario vital. El exmagistrado Alejandro Linares buscó frenar el aumento del salario mínimo decretado por el presidente @petrogustavo y este Gobierno del Cambio, mediante una tutela con medida provisional. El juez constitucional negó esa solicitud”, reportó el funcionario.

Aseveró el jefe de la cartera laboral en este sentido que “Linares no pudo acreditar un perjuicio inmediato, concreto ni individual, ni la urgencia que exige la ley para suspender una decisión de esta naturaleza”.

“Este es un mensaje para quienes cargan contra el salario vital y la dignidad de millones de personas trabajadoras: no se puede detener el salario vital con argumentos generales. Junto con el Ministerio de las y los Trabajadores y el presidente @petrogustavo, seguiremos defendiendo lo que dicta la Constitución y las cifras: que el salario alcance para vivir mejor, recupere rezagos y que el crecimiento económico llegue también a quienes sostienen el país con su trabajo”, concluyó Sanguino.