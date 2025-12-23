Luego de casi dos meses del asesinato de Juan Esteban Moreno, luego de una fiesta de Halloween en Bogotá, se siguen conociendo detalles sobre el caso. La familia de la mujer del disfraz azul, Kleidymar Fernández Sulbarán, que al parecer habría animado a los jóvenes que le causaron la muerte a Moreno, ha recibido amenazas de muerte.

De acuerdo a un reporte de El Tiempo, la mujer también le dejó una carta a su mamá: “Mami voy a estar bien. La amo”, dice parte del escrito.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de Fernández Sulbarán, quien tiene nacionalidad venezolana. La nota del medio nacional indica que los chats revelan que una persona que se hace llamar ‘Juanchito AUC’ les dice a familiares de la mujer que conoce el lugar en el que se encuentran ubicados.

“Malditos venecos. Ya los tenemos ubicados. Ya están pagando por ustedes malditos”, se lee en una de los chats.

Algunos de los chats tienen fecha del 13 de noviembre. En otro escrito se lee: “Entonces pedazo de basura ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (…) Entreguen a esa maldita”.

El diario de circulación nacional también señaló que Tamara Sulbarán, madre de Kleidymar, aseguró que ella no ha salido del país. Agregó que ya la Fiscalía escuchó su versión de los hechos.

“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré un mensaje que decía: ‘Mami voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”, aseguró Fernández Sulbarán a EL TIEMPO.

También añadió: “A mi hija la persiguieron un domingo dos hombres en una moto. Ella tuvo que escapar metiéndose por medio de la multitud del Parque de la Mariposa. La iban a malograr”.

“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe a una organización que llaman ‘Oficina Central del Norte’, pero no sé ni siquiera qué significado tiene esa oficina”, también afirmó la señora Tamara.

Aseveró que toda la situación la sabe la Fiscalía: “Les contamos lo ocurrido porque, en teoría, ella estaba colaborando con la Fiscalía para ubicar a Ricardo. Se suponía que mis dos hijas y yo estábamos bajo un esquema de protección, ya que estamos en riesgo. Sin embargo, la Fiscalía únicamente nos indicó que habláramos con nuestro abogado y él nos recomendó mudarnos”.

Hay que recordar que Ricardo González y Juan Carlos Suárez, los dos involucrados en el crimen de Jaime Esteban Moreno, ya fueron capturados y judicializados. Mientras tanto, contra Kleidymar Fernández Sulbarán pesa una orden de captura.