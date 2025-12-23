El ministro de Hacienda, Germán Ávila, negó que el Gobierno Nacional esté contemplando subir el impuesto del 4x1.000 al 5x1.000 en el marco de la emergencia económica.

De acuerdo con el alto funcionario, la información que ha surgido en redes sociales, y ha sido aprovechada por la oposición para cuestionar al ejecutivo, es falsa.

“Es absolutamente falsa esa información. No ha considerado el Gobierno el establecimiento del 5x1.000”, indicó en diálogo con la FM.

En su momento, José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos, por medio de su cuenta de X, calificó el anunció como un “viernes negro”, por lo que se ha filtrado de lo que serían los impuestos que modificaría el Gobierno, como el 5 x mil, impuesto al patrimonio empresarial y al consumo de licor.

“Viernes negro en lo fiscal. 1) Emisión privada por $23 billones a tasas de 13%, en una operación poco transparente que refleja la mala programación fiscal y falta de caja. 2) Se filtra borrador de emergencia con impuesto al patrimonio empresarial (inexistente en casi todo el mundo) y 5x1000, entre otros. Es probable que esta emergencia económica se caiga, pero mientras eso ocurre, los mayores impuestos afectarán la inversión, el empleo y el crecimiento. El próximo Gobierno se encontrará con una situación fiscal peor dado que las empresas tendrán saldos a favor en materia de impuestos”, publicó López.

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, argumentó las razones por las cuales esta declaración de emergencia económica, que aún no es oficial, sería inconstitucional.

“No existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno nacional. Los $16 billones de la ley de financiamiento representan menos del 3% del presupuesto para 2026. Imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda perturbar o amenazar perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, que es lo que exige la Constitución en su artículo 215″, se lee en el mensaje de Mejía.