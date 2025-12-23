El senador barranquillero Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, cuestionó con firmeza la declaratoria de emergencia económica y social expedida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, al considerar que no cumple con los requisitos constitucionales exigidos para este tipo de medidas excepcionales.

Leer también: Solicitan a la Corte Constitucional revisar de inmediato decreto de emergencia económica

De acuerdo con el opositor, la decisión del Ejecutivo carece de un “hecho sobreviniente, condición indispensable para declarar un estado de emergencia”.

“El Gobierno pretende, de manera indirecta, imponer normas que fueron expresamente negadas por el Congreso”, advirtió el senador, quien calificó como especialmente grave que la medida se haya adoptado durante la vacancia judicial y el receso de la Corte Constitucional, lo que a su juicio debilita los controles institucionales.

“Además, los recursos buscados representan apenas un porcentaje mínimo del presupuesto nacional —menos del 3%—, fácilmente obtenibles mediante un recorte racional del gasto público, en particular eliminando cientos de miles de órdenes de prestación de servicios sin funciones esenciales". agregó.

Importante: Senadora María Fernanda Cabal radica acción de inconstitucionalidad contra decreto de emergencia económica de Petro

Finalmente, el senador anunció que el Partido Conservador respaldará la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Corte Constitucional para ejercer un control inmediato sobre el decreto y que agotará todas las vías legales e institucionales para defender el orden jurídico, la separación de poderes y la autonomía del Congreso de la República.