La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, solicitó a la Corte Constitucional que inicie de manera inmediata el control automático del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.

En su petición, la congresista invocó lo dispuesto en los artículos 214, 215 y 241 de la Constitución Política y advirtió sobre la gravedad institucional que, a su juicio, implica la declaratoria de un estado de excepción sin un control oportuno por parte del alto tribunal.

Valencia señaló que, aunque la Rama Judicial se encuentra en periodo de vacancia, la magnitud de la decisión adoptada por el Ejecutivo exige que la Corte retome sus funciones de manera extraordinaria.

Según afirmó, permitir que el Gobierno ejerza facultades legislativas sin control durante varias semanas podría generar un grave perjuicio para los colombianos.

“A la Corte le corresponde garantizar la primacía de la Constitución y evitar que el Gobierno Nacional asuma facultades legislativas de manera indiscriminada y sin control”, advirtió la senadora, al subrayar los riesgos de concentración de poder en el Ejecutivo.

En ese sentido, Valencia sostuvo que la defensa del orden constitucional no admite interrupciones. “La guardia de la Constitución no toma recesos”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de proteger los valores superiores de la Nación, la separación de poderes y los mecanismos de control frente a lo que calificó como un posible desbordamiento del poder presidencial.

La solicitud de la congresista se suma a los debates políticos y jurídicos que ha generado la declaratoria de emergencia económica, en medio de llamados de distintos sectores a un estricto control constitucional de las decisiones adoptadas por el Gobierno.

