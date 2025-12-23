Este lunes se conoció el Decreto 1390 de 2025, en el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declara la polémica emergencia económica en el país durante 30 días.

El Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional es una respuesta al hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, que pretendía recaudar $16,3 billones faltantes en el Presupuesto de 2026.

El documento, de 20 páginas, indica que el Estado expedirá los decretos relacionados que serían publicados en los próximos días.

El presupuesto fáctico asegura que la Nación está en “incapacidad” de “garantizar” el “goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales”, debido a “una situación fiscal que adquirió el carácter de grave”.

Y entre las causas enumera la necesidad de pagar la UPC, la seguridad ciudadana, la no aprobación de dos reformas tributarias sucesivas, la ola invernal, los subsidios de energía, el pago de las vigencias futuras, la regla fiscal, las medidas de los Estados Unidos y las restricciones en la caja de la Tesorería.