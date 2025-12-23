Distintos sectores políticos, económicos y jurídicos rechazaron la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro una vez oficializado el decreto de la polémica medida.

Leer también: Se oficializa el decreto en que Petro declara la polémica emergencia económica por 30 días

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó que “el Gobierno decretó la emergencia económica en época electoral. No con base en una catástrofe, sino por derroche, improvisación y mal manejo de las finanzas públicas. Ahora quieren tapar su fracaso cobrándoles más impuestos a los colombianos por decreto, sin debate y sin vergüenza. Los colombianos no causaron esta crisis, pero otra vez pretenden que la paguen con su bolsillo”.

Lea: Los argumentos del Gobierno para convocar la emergencia económica

El senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, advirtió que “el gobierno de Petro no puede seguir tratando la Constitución como un estorbo. Declarar una emergencia económica y social en todo el territorio nacional, cuando existen billones de pesos en fiducias, una bajísima ejecución presupuestal y un derroche constante del gasto público, es un abuso de poder. No es falta de recursos, es mala gestión administrativa. Hago un llamado a la Corte Constitucional: hagan respetar la Constitución y frenen este acto autoritario”.

Lea: “El uso de un estado de excepción no resulta jurídicamente justificado”: Camacol sobre emergencia económica

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo énfasis en que “si vamos a justificar una emergencia económica por la deuda pública vale la pena que entonces hablemos claro al país. En agosto del año 2022, el total de la deuda del Estado era 804 billones, en marzo del 2024 era de 887 billones, había crecido, pero en una cifra apenas del 10%. En octubre de este año, el dato ya va por 1.180 billones de pesos. Un crecimiento del 46%. No sorprende que en este momento la página oficial que informa sobre el dato de la deuda, se encuentre caída y no sea posible accesar. Justo cuando la deuda es la justificación de la emergencia económica”.

Agregó el dirigente gremial que “en medio de esta realidad, que evidentemente demuestra un muy mal manejo, se pregunta uno ¿qué efecto pueden tener 16 billones de pesos para solucionar el problema? Es decir, el 1,35% de la deuda? ¿O para qué se necesitan? No sobra recordar que 16 billones serían apenas una fracción de los 23 billones de pesos, que fueron colocados recientemente en los mercados privados de deuda sobre los cuales hay tantas preguntas”.

Importante: Expresidente Duque y exministro Restrepo desmienten a Petro sobre las justificaciones de la emergencia

Y la abogada Carolina Restrepo comentó que “no es una emergencia. Es un descaro. (...) Dicen que no hay plata. Dicen que la tensión fiscal es insostenible. Dicen que el Congreso no aprobó lo que querían. Y entonces, como no les gusta la democracia… declaran emergencia. Pero esto no es una emergencia. Esto es una excusa. Una coartada. Un intento de gobernar por decreto lo que no pudieron tramitar con argumentos. Un manotazo autoritario disfrazado de tecnicismo”.

Y concluyó la experta de la Universidad Javeriana que “hablan de recaudo, pero llevan meses acumulando saldos en cuentas sin ejecutar. Hablan de gasto ineludible, pero no recortan privilegios ni burocracia. Hablan de pobreza, pero no saben ejecutar ni siquiera lo aprobado.

Lea: Senadora María Fernanda Cabal radica acción de inconstitucionalidad contra decreto de emergencia económica de Petro

Y ahora quieren convencernos de que el caos que ellos mismos generaron… justifica legislar sin Congreso. No, señores. La Constitución no es un obstáculo para sus caprichos. Es el límite que ustedes no pueden cruzar".