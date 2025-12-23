El expresidente Iván Duque desmintió este lunes al presidente Gustavo Petro sobre la justificación que dio para decretar la polémica emergencia económica: las deudas del gobierno pasado.

“Durante la pandemia manejamos la economía con responsabilidad y rigor fiscal. Entregamos la deuda bruta del Gobierno Central proyectada en 55,1 % del PIB para 2023. Hoy, quien nos criticaba, la incrementó irresponsablemente al 65 %. Debimos acudir al FMI con el que tomamos un crédito flexible; ahora endeuda al país con un privado desconocido, a un costo mucho mayor. Y, además, pretende suplantar al Congreso fabricando una ‘emergencia económica’ inconstitucional para imponer más impuestos al servicio del derroche y la corrupción, a costas de destruir el dinamismo empresarial y la atracción de inversión”.

A su vez, su ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, advirtió que Petro ha aumentado la deuda de manera desproporcionada: “En tres años y medio ha generado mínimo 380 billones de deuda nueva. Por eso la deuda bruta en relación al PIB viene creciendo. Usted se está endeudando para financiar puro gasto primario (sin incluir intereses de deuda ). Por eso crece en relación al PIB el gasto primario (después del ajuste fiscal al finalizar la pandemia que hicimos). Y en 2019 se obtuvo superávit fiscal primario y casi se logra al final del 2023 pero con su derroche se volvió a generar un déficit gigante”.

Así mismo, advirtió que “la emergencia es insostenible constitucionalmente porque todos estos hechos son auto generados por su gobierno con los excesos en gasto y el aumento en el riesgo país, fruto de incertidumbres que su gobierno ha generado con medidas tan malas como suspender la regla fiscal sin razones. Gobierne con responsabilidad lo poco que queda. Es la mejor recomendación y si necesita ayuda, busque apoyo, con menos odio y resentimiento social, y más ánimo de consenso. Usar la economía para hacer política es una pésima idea”.

Petro había aseverado previamente: “Nosotros no nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual gobierno. Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos, que en la caso de la deuda interna hecha con nacionales, se eleva, pero solo por el efecto de la tasa de interés del Banco de la República”.

