De acuerdo a datos oficiales en el Sistema General de Seguridad Social de la ADRES, el hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, no realiza aportes al sistema de salud colombiano y figura como beneficiario.

Este estatus significa que el exdiputado del Atlántico tiene acceso al servicio de salud sin ser cotizante. Estos datos se conocen en medio de los casos judiciales que se adelantan en su contra por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

Esta nueva polémica ha generado críticas en sectores de la opinión pública, debido a que cuando fue diputado del Atlántico entre 2020 y 2023, Petro Burgos tenía un salario cercano a los 14 millones de pesos mensuales.

