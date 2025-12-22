Un lamentable accidente se presentó este domingo 21 de diciembre en la vía Cali–Buenaventura donde una pareja de esposos murió luego de un tractomula los aplastara en momentos en el que estaban estacionados en un vehículo particular.

En un video de una cámara de seguridad del lugar se aprecia como el carro espera a que una caravana de vehículos avance, mientras que por detrás tractomula, aparentemente sin frenos, se va contra el automotor.

Frente al vehículo también había una mula frenada que terminó también colisionando con el camión de carga pesada, en medio los esposos Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz que fallecieron en el lugar de manera inmediata debido al violento impacto.

Cortesía La pareja de esposos Lina Marcela Díaz y Diego Fernando Suárez.

En el carro también se encontraba un niño, el hijo de las dos víctimas, sin embargo, se salvó pues segundos se había bajado para orinar a un costado de la vía como se aprecia en un video que graba una de los dos fallecidos donde también quedó registrado el choque.

#BUENAVENTURA: Se conocen imágenes del trágico accidente en la vía al mar que acabó con la vida de Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, una pareja de esposos reconocida y apreciada en el sector de Bellavista , donde eran propietarios del granero “Judas”.



En una cámara de… pic.twitter.com/HbIEzCXqoG — Esto es Cali Ve (@estoescali_) December 21, 2025

De acuerdo con testigos, el niño gritaba desconsoladamente por el rescate del cuerpo de sus padres que quedaron atrapados entre los metales del vehículo que se destruyó totalmente.

“Por favor, saquen a mis padres. Mami y papi, los amo”, decía el menor, según señalan medios locales.

El menor tuvo que esperar mientras organismos de socorro realizaban las labores de rescate, en medio de la confirmación del fallecimiento de Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz.