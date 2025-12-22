Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones para tratar de establecer los móviles de la masacre de una familia en el área rural del municipio de Río de Oro, Cesar.

Respecto a las labores preliminares, el teniente coronel Rodrigo Manrique Gómez, Subcomandante Departamento de Policía Cesar, indicó que, “estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que tienen injerencia en la zona”.

De igual manera, el oficial agregó que, “de manera inmediata se dispuso un equipo especial de investigación criminal e inteligencia con el propósito de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este hecho”.

Según la entidad policial, el crimen se registró hacia las 9:46 de la noche de este sábado en el corregimiento de Morrison.

Individuos dispararon contra un sujeto que se movilizaba en una motocicleta junto a su pareja sentimental y una menor de edad de 12 años, los adultos pierden la vida en el lugar.

Mientras que la menor alcanzó a ser trasladada al hospital Álvaro Rodríguez González del municipio de San Martín, donde fallece.

Las víctimas son: la niña Melissa López García, de 12 años, su mamá Nelly Geraldine García Mejía y Anderson Rocha Núñez.

La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para que suministre información que nos permita avanzar en investigación. Esto a través de la línea contra el crimen 314-358-7212, de lo cual garantizamos absoluta reserva.