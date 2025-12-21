Justo a la hora de dormir, la barranquillera María De la Asunción traza, en una oscuridad absoluta, los pintorescos recuerdos de su infancia. En medio de sus relatos no puede faltar la expresión: “¡Cuánto ha cambiado Barranquilla!”. Aquella ciudad que solo llegaba hasta la calle 72, mientras que lo demás era “puro monte”, permanece guardada en sus recovecos para ser evocada exclusivamente ante sus nietos más jóvenes, quienes hoy gozan de una urbe totalmente distinta.

Añora aquel centro en el que se observaban las gitanas, esas mujeres andariegas que recuerda como extravagantes y cuyo origen enigmático le generaba temor. Aunque, más allá de eso y aun sabiendo que era pecado, le intrigaba que estas extrañas foráneas tuvieran el don de leer la mano en el rincón más caótico de la ciudad.

No lo verbalizó, pero María también ha cambiado, como la ciudad. Luego de dormir en cartón hasta sus 16 años, alimentarse exclusivamente con mazamorra y perder a su mamá a raíz de problemas de salud, se esforzó por salir adelante con sus hijos y hoy goza de una pensión y de una casa propia, a la cual cuida con ahínco como a otro hijo más.

“Antes había mucha pobreza en Barranquilla. Mucha. La gente parecía no pensar en el futuro, ni en crecer o buscar oportunidades. Solo era trabajar y tener bastantes hijos. Antes uno simplemente no pensaba”, relató la mujer de 66 años a esta casa editorial.

La vida le fue cambiando a esta ciudadana de a pie cuando comenzó a llegar la seguridad social a Barranquilla. Cuando el reflector empezó a apuntar sobre la ciudad, ella, al igual que su territorio, empezó a transformarse.

No en vano, este 2025 fue un año fructífero para la ‘Puerta de Oro’, al convertirse en epicentro de eventos de talla mundial y consolidar megaobras que prometen seguir dinamizando la economía local.

Desarrollo. Así define el presidente de la Asociación Cívica por Amor a Barranquilla, Guillermo Peña, el cambio que ha tenido la ciudad.

“El desarrollo, la mejora, el crecimiento, el bienestar social y la tranquilidad se sienten al vivir aquí. A pesar de la inseguridad del país, esta es una ciudad donde se respira más tranquilidad, donde hay oportunidades para la gente y donde hay servicios públicos —a excepción del problema de la energía— excelentes. Yo creo que es el mejor vividero de Colombia, como decimos los barranquilleros”, manifestó.

Relató que durante la década de los 80 muchas personas querían irse de la ciudad. Hoy, extranjeros expresan su deseo de mudarse hacia estas tierras cálidas que, históricamente, han acogido bien a los migrantes.

De acuerdo con Peña, esta transformación responde a las aspiraciones público-privadas —entre empresa, gobierno y asociaciones— que trabajan en pro de un propósito común de desarrollo y bienestar para su gente.

Este año no fue la excepción y las cifras lo demuestran. EL HERALDO consultó a líderes gremiales y empresariales, quienes resaltaron los logros alcanzados durante el año gracias a las alianzas público-privadas que continúan impulsando el desarrollo de la ciudad.

Calidad de vida

Efraín Cepeda, presidente ejecutivo del Comité Intergremial, indicó que desde el sector privado, en articulación con las autoridades locales y departamentales, se alcanzaron avances importantes este año, que generan un impacto positivo en la calidad de vida y la competitividad.

En cuanto a movilidad e infraestructura urbana, destacó la construcción y el mejoramiento de vías en el norte de la ciudad y en su área metropolitana, así como la inauguración del puente norte-sur del intercambiador vial de Alameda del Río, las obras de canalización de arroyos, como el de la calle 85, y los proyectos de renovación urbana.

Jhony Olivares Rodriguez Intercambiador vial Alameda del Río, el alcade Alejandro Char inaugura con la apertura del puente sentido Norte-sur

Indicó que otro logro relevante fue el dinamismo del sector vivienda, especialmente en la Vivienda de Interés Social (VIS), así como los nuevos desarrollos urbanos.

“Mientras otras ciudades enfrentan déficits de vivienda y fuertes presiones sobre los precios, Barranquilla y Puerto Colombia avanzan de manera notoria en la atención de esta necesidad social”, afirmó Cepeda.

Además, mencionó que el departamento consolidó su papel como referente en generación de energías renovables.

Destacó proyectos como el parque solar Guayepo, de Enel, con 780.000 paneles solares; Guayepo III, que aportará 548 GWh anuales, y el parque eólico Carreto, de Celsia, con cerca de 30 GWh al año.

Asimismo, señaló que el territorio atlanticense registró avances relevantes en la más reciente medición del Índice Departamental de Competitividad, al ubicarse en la sexta posición a nivel nacional, escalando dos puestos frente al año anterior.

Dicho informe resaltó mejoras en pilares clave como salud, infraestructura, sofisticación y diversificación productiva, y entorno para los negocios.

Mayor turismo

Barranquilla también se ha consolidado como destino turístico para eventos y festivales. Mario Muvdi, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), señaló que la ocupación promedio de los hoteles afiliados a Cotelco fue del 53 %, un punto porcentual por encima de 2024.

Esto obedece a la diversificación de los segmentos turísticos, tales como el turismo gastronómico, de ocio, de playa, deportivo y náutico, los cuales han dado al Atlántico y a Barranquilla una proyección y reconocimiento a nivel mundial.

“Los desarrollos de infraestructura de los últimos años ya no nos dejan como una ciudad enfocada únicamente en el turismo corporativo. Esto nos pone en una situación de ventaja frente a cómo estábamos antes, con atractivos como las playas de Puerto Mocho, el Trencito de las Flores, el Malecón del Río, los monumentos y la Ciénaga de Mallorquín”, explicó.

Johnny Olivares

Asimismo, indicó que esperan que la Luna del Río, la rueda de la fortuna inaugurada recientemente por la Alcaldía, continúe posicionando a la ciudad a nivel mundial y atrayendo visitantes.

Entre los eventos destacados del año se encuentran los conciertos de Shakira, que generaron una ocupación hotelera del 95 % durante los dos días; el Giro de Rigo, con una ocupación del 90 %, y el Foro de Desarrollo Local de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que proyectó una ocupación del 75 % y un movimiento económico estimado en $11.569 millones, además de 5.400 empleos entre directos e indirectos.

Inversión extranjera

En 2025, Barranquilla y el Atlántico consolidaron su desempeño competitivo con resultados positivos en atracción de inversión.

Desde ProBarranquilla se apoyaron 23 proyectos de inversión, que representaron cerca de USD 450 millones y generaron más de 3.900 empleos directos.

Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, informó que se atendieron 180 oportunidades de inversión, lo que evidencia un dinamismo creciente y un interés sostenido por parte de empresas que buscan establecerse o expandirse en el territorio, lo que confirma que Barranquilla y el Atlántico continúan siendo destinos confiables y atractivos para la inversión.

En ese sentido, el 77 % de los proyectos fueron de origen extranjero, principalmente de Estados Unidos, España, Alemania y Argentina, lo que representa un crecimiento frente a 2024, cuando el 70 % correspondió a empresas internacionales.

Osorio explicó que los inversionistas valoran el trabajo articulado entre los sectores público y privado, la estabilidad política de los últimos 17 años y el acompañamiento institucional, factores que han permitido atraer capital extranjero con impacto directo en el empleo y el desarrollo productivo.

Además, el sector industrial concentró el 65 % de los proyectos, especialmente en los subsectores de Químicos y Ciencias de la Vida, y de Alimentos y Bebidas.

Desafíos del 2026

De cara a 2026, uno de los principales desafíos será acelerar el crecimiento económico del Atlántico, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) aún se encuentra cerca de un punto porcentual por debajo del promedio nacional.

Para lograrlo, Cepeda señaló que es clave fortalecer el sector productivo privado, impulsar manufacturas de mayor valor agregado, servicios intensivos en conocimiento, innovación, emprendimiento y empresas de base tecnológica con orientación a la internacionalización.

También destacó la necesidad de consolidar el potencial como hub logístico con el puerto y el aeropuerto, así como avanzar en la provisión de bienes y servicios para la industria costa afuera de hidrocarburos.

Otro reto prioritario es encontrar una solución estructural a la crisis del servicio de energía. Desde los gremios se trabaja en una propuesta de un nuevo modelo de gestión para la distribución y comercialización.

En infraestructura, enfatizó la importancia de avanzar en la interconexión vial Cartagena–Barranquilla–Santa Marta, destrabar la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz y dar curso a la nueva iniciativa privada para una concesión.

Mientras tanto, en los barrios, el cambio se mide de otra forma. María De la Asunción se acuesta cada noche en su casa propia —esa que cuida como a un hijo más— y repasa una ciudad que ya no es la de su infancia. Barranquilla creció, se transformó y se proyecta al mundo, pero su verdadero reto, como el de María, sigue siendo que ese desarrollo se sienta en la vida cotidiana de todos.

Economía de la ciudad ha crecido un 2.7% durante el presente año

Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, indicó a esta casa editorial que, durante el 2025, Barranquilla evidenció una mejoría en cuanto a la dinámica económica.

De acuerdo con el Índice Mensual de Seguimiento Económico de Fundesarrollo y la Cámara de Comercio, la economía de la ciudad habría crecido 2.7% en lo corrido del año a septiembre, cifra superior al 1.6% observado un año atrás. Y se estima que la ciudad podría crecer hasta un 3 % en todo el 2025.

Por otra parte, las exportaciones del Atlántico se incrementaron en 6 % hasta los US$2.800 millones. Asimismo, solo en lo corrido de 2025 a septiembre, se registraban 613 empresas locales exportadoras, 110 destinos internacionales y más de 1.800 productos exportados.

“Un factor importante en 2025 fue la estabilidad del canal de acceso a la zona portuaria, con una profundidad por encima de 10 metros, lo que contribuyó a estabilizar la actividad y a lograr un volumen histórico de carga de 13 mil toneladas”, expuso el líder gremial.

Además, destacó que la capital del Atlántico incrementó su posicionamiento en el escenario internacional y nacional como destino de eventos y negocios al ser sede de 24 encuentros de talla internacional, lo que significa un crecimiento de 85 % en comparación con el registro de 2024.

En materia de empleo, indicó que Barranquilla y su Área Metropolitana generaron unos 28.000 nuevos empleos en el último año, según el reporte de mercado laboral de octubre de 2025 del Dane. Esto permitió reducir la tasa de desempleo del 12,2% en 2024 al 9,2% en 2025 (principalmente en sectores como industria y comercio), así como disminuir marginalmente la tasa de informalidad en la ciudad del 56,6% en 2024 al 54,9% en 2025.

Finalmente, informó que la creación de empresas locales creció un 7.1 % a corte de noviembre de 2025, bordeando las 13.800 unidades registradas en el año.