La Alcaldía de Barranquilla realizó el Festival de Mar y Playa en el sector de Puerto Mocho, una jornada orientada a promover el uso activo, responsable y sostenible de los espacios públicos costeros, así como el fortalecimiento de hábitos de vida saludable y la integración comunitaria.

Durante el evento, barranquilleros y visitantes participaron en una variada programación deportiva y recreativa que incluyó voleibol playa, fútbol playa y pádel surf, además de sesiones de yoga, desafíos recreativos y actividades lúdicas diseñadas para el disfrute familiar y la participación colectiva.

La jornada reunió de manera directa a cerca de 600 personas y generó un impacto indirecto en aproximadamente 1.200 asistentes, entre deportistas, entrenadores, participantes de actividades recreativas y ciudadanos que se sumaron de forma espontánea a las diferentes dinámicas desarrolladas en la playa.

Esta amplia convocatoria permitió visibilizar a Puerto Mocho como un escenario propicio para el deporte, la recreación y el bienestar, facilitando el acercamiento de la comunidad a este espacio natural.

Con la actividad, la Administración distrital incentivó la práctica de los deportes de mar y playa, promovió el aprovechamiento adecuado de los espacios públicos habilitados y fortaleció el vínculo de los ciudadanos con su entorno natural, mediante una oferta gratuita, diversa y accesible.

El Festival de Mar y Playa contribuyó al fomento de la actividad física y los hábitos de vida saludable, impulsó el deporte recreativo y formativo en escenarios naturales y posicionó a Puerto Mocho como un espacio seguro, dinámico y abierto para la integración social y comunitaria.