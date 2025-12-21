La Gobernación del Atlántico cerró el año 2025 con resultados clave en materia de planificación territorial y fortalecimiento institucional, que consolidan su visión de futuro.

La secretaria de Planeación departamental, Cecilia Arango, presentó el balance de la gestión del territorio durante este año y destacó los avances en el cumplimiento del plan de desarrollo “Atlántico para el Mundo”, la construcción del Plan de Ordenamiento Departamental (POD), el acompañamiento a los municipios para potenciar su autonomía fiscal y el fortalecimiento de la capacidad institucional.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación del Atlántico, los indicadores demuestran que el plan de desarrollo departamental “Atlántico para el Mundo” logró una ejecución proyectada cercana al 80 % para la vigencia 2025 y un acumulado para el cuatrienio 2024–2027 de cerca del 50 %.

“Estamos cumpliendo con lo que nos hemos propuesto, que es alcanzar el 50 % de cumplimiento de nuestro plan de desarrollo 2024-2027 en el segundo año de gobierno. Son más de 400 obras que estamos impulsando en el departamento en esta administración y que los atlanticenses pueden ver cómo van avanzando de acuerdo a la planificación”, indicó Arango.

Durante la vigencia 2025, los ejes estratégicos del plan de desarrollo presentaron un cumplimiento satisfactorio, destacándose el Eje 4: Sostenibilidad Gubernamental, el cual alcanzó un nivel de cumplimiento excelente con un resultado del 91,14 %.

Uno de los principales retos de la actual administración es la construcción del Plan de Ordenamiento Departamental (POD), una hoja de ruta estratégica diseñada para orientar el desarrollo de los 22 municipios del Atlántico durante los próximos 100 años. Tras la socialización de los lineamientos realizada en octubre, el proyecto avanza en su fase de alistamiento con información técnica y social.

“Hemos consolidado una base técnica y normativa importante, estamos trabajando en un inventario detallado de cartografía y al análisis de diagnósticos municipales, para consolidar un Sistema de Información Geográfica robusto que nos permitirá entender el territorio de manera integral”, afirmó la funcionaria.

Este proceso incorpora también un componente social. El equipo designado trabaja en la identificación de actores clave entre entidades gubernamentales, organizaciones comunitarias y el sector privado, con el propósito de garantizar que el crecimiento del departamento sea inclusivo y sostenible.

“El POD es una herramienta que ayuda a determinar y a dejar las bases del desarrollo futuro de las infraestructuras necesarias, no solamente de las entidades públicas, sino el desarrollo del sector privado, ambiental, la sostenibilidad y el contexto social que tiene que proyectarse”, agregó Arango.

En materia fiscal, la Secretaría de Planeación del Atlántico informó que los municipios del departamento registraron un crecimiento del 25,9 % en sus ingresos tributarios entre enero y septiembre de 2025, una cifra que triplica la media nacional, ubicada en el 7,15 %. Este resultado fortalece la capacidad de inversión local, especialmente en los municipios de categoría 6, y contribuye a la ejecución de obras de alto impacto social.

“Esta es una tarea que venimos adelantando desde el año 2016, para darles a los municipios herramientas para que puedan fortalecer sus finanzas. Este así como en el 2025 seguimos acompañando a todos los municipios, los cuales han logrado un incremento del 25 % en sus ingresos y eso es fundamental porque no solamente cumplen con los requerimientos de ley en el desempeño fiscal, sino que cuentan con más recursos para que puedan invertirlos en obras”, señaló la funcionaria.

Como parte del fortalecimiento institucional, la Gobernación del Atlántico contará por primera vez en su historia con un grupo de investigación en ciencia, tecnología e innovación. Tras una convocatoria interna, 13 funcionarios y contratistas fueron seleccionados para liderar proyectos estratégicos a partir del próximo año.

“Hemos creado un grupo de investigación dentro de la Gobernación del Atlántico, con el objeto de acompañar investigaciones específicas que nos ayuden a fortalecer nuestros procesos de educación, ciencia, tecnología e innovación en el departamento”, afirmó Arango.

El nuevo grupo de investigación iniciará sus actividades el próximo año y buscará aportar soluciones innovadoras a los retos del territorio desde una perspectiva científica y técnica.

De esta manera, desde la Secretaría de Planeación, la administración del gobernador Eduardo Verano continúa liderando la viabilización y ejecución de los proyectos, obras y programas incluidos en el Plan de Desarrollo, con una inversión de 7,3 billones de pesos, cumpliendo su compromiso de consolidar al Atlántico como un departamento planificado y proyectado para el mundo.