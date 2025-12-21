El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, realizó una visita de inspección a las obras de modernización del Complejo Deportivo de Puerto Colombia, un proyecto estratégico que busca consolidar al municipio como uno de los principales referentes deportivos de la región Caribe.

Durante el recorrido, el mandatario verificó el avance de los trabajos que adelanta la Gerencia de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, con el acompañamiento de Indeportes Atlántico y la administración municipal, con el objetivo de dotar a la comunidad de escenarios deportivos modernos, seguros y acordes con estándares nacionales e internacionales.

El gobernador Eduardo Verano destacó la importancia de esta intervención para el desarrollo social y deportivo del municipio. “Vamos a tener canchas de fútbol sintético, sóftbol, tenis y un coliseo cubierto totalmente renovados. Esta inversión de $27.000 millones ratifica nuestro compromiso con el deporte, la juventud y el desarrollo social de Puerto Colombia y del Atlántico”, señaló.

Por su parte, el gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, Jorge Ávila, explicó que las obras iniciaron hace un mes, tal como se acordó con la comunidad, y que el proyecto se ejecuta por zonas para garantizar la continuidad de las actividades deportivas. Indicó además que la inversión proviene de la Tasa de Seguridad y Convivencia del departamento, sumada a $1.900 millones destinados a la interventoría.

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, resaltó el impacto histórico de la obra para el municipio y agradeció el respaldo del gobierno departamental. Afirmó que esta intervención permitirá consolidar a Puerto Colombia como el primer distrito deportivo del Caribe colombiano y fortalecer su posicionamiento turístico, cultural y deportivo.

Actualmente, los trabajos se concentran en la primera zona del proyecto, que comprende la cancha de fútbol y la de sóftbol, donde se adelanta la renovación total de superficies, graderías, camerinos, baños, zonas administrativas y urbanismo. Esta fase tendrá una duración aproximada de siete meses, antes de avanzar a las demás áreas del complejo.

Las obras incluyen el cambio completo de la cancha sintética de fútbol, la renovación del sistema de drenaje, la modernización de graderías y silletería, la restauración de edificaciones administrativas y camerinos, la construcción de una cancha múltiple descubierta y la renovación de la pista atlética a cuatro carriles en asfalto.

Con esta intervención, la Gobernación del Atlántico fortalece el acceso al deporte y la recreación, impulsa la formación de nuevos talentos y genera las condiciones para que Puerto Colombia vuelva a albergar competencias de carácter nacional e internacional.