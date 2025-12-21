El polémico empresario Emilio Tapia Aldana, señalado en el escándalo de Centros Poblados y el cartel de la contratación, habría reaparecido en libertad en un centro comercial de Barranquilla.

Según la emisora Caracol Radio, el condenado contratista en libertad condicional habría sido visto con un fuerte esquema de seguridad de tres camionetas y dos miembros de la Policía en el norte de la capital atlanticense.

“Tapia estaba acompañado de su pareja, la representante a la Cámara por Córdoba, Saray Robayo (La U), quien hace unos días anunció que postergará su aspiración al Senado para dedicarle tiempo a su hogar”, se lee en el reporte.

El empresario recobró el pasado lunes su libertad luego de haber sido nuevamente capturado en una clínica de la ciudad.

Esto por un beneficio que fue otorgado en un fallo de una jueza de Barranquilla, quien ya había beneficiado a Tapia con un fallo similar en abril pasado.