En la tarde de este domingo 1 de marzo, en medio de un profundo sentimiento de tristeza, se desarrollaron las exequias del subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro, quien fue asesinado en el municipio de Río de Oro, Cesar, en medio de un hostigamiento presuntamente perpetrado por el ELN, en la estación de Policía.

Policía Nacional El Cesar despidió al subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro, asesinado en el municipio Río de Oro.

La ceremonia fue presidida por el Brigadier General Helbert Yesid Peña Araque, comandante de la Región de Policía No. 8, acompañado del coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar, y del comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Vargas.

También estuvieron presentes familiares y seres queridos del subintendente Taborda, quienes se desplazaron desde el municipio de Bosconia, de donde era natural, así como compañeros y miembros de la Institución, en una despedida marcada por un profundo vacío y dolor.

El subintendente Taborda Chamorro tenía 36 años de edad y deja dos hijos, de 6 y 3 años. Contaba con 13 años de servicio en la institución, tiempo durante el cual recibió cinco condecoraciones y 36 felicitaciones, reflejo de su compromiso, valentía y vocación de servicio.

El día del hecho, 27 de febrero, la estación de Policía de Río de Oro fue atacada con ráfagas de fusil por sujetos que serían de ELN. Según lo indicado por la ciudadanía, el ataque duró al menos una hora, en la que los disparos de las armas de fuego retumbaban sin cesar, generando miedo y zozobra.

En medio de la balacera, el subintendente Jorge Luis Taborda Chamarro habría intentado colocar trincheras y esto le terminó costando la vida.

Ante estos hechos, la Alcaldía Municipal de Río de Oro expidió el Decreto 021 del 27 de febrero de 2026, en el cual prohíben el uso de arma de fuego y restringe los horarios en los establecimientos públicos nocturnos, los cuales abrirán a partir de las 8:00 de la noche con cierre a las 12:00 de la medianoche.