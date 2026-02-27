Un estricto dispositivo de seguridad implementará la Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, para el partido entre Alianza Valledupar y América de Cali, correspondiente a la novena fecha de la Liga Betplay I-2026.

Para este partido, que se disputará este sábado 28 de febrero desde las 4:10 de la tarde, en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, más de 1.000 unidades, entre carabineros de la Policía Nacional, Grupo de Operaciones Especiales (GOES), agentes de Tránsito Municipal y organismos de socorro como Cruz Roja, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos, garantizarán el bienestar de quienes disfrutarán el cotejo futbolero.

De igual manera, la administración municipal instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar todas las acciones de prevención, control y acompañamiento durante el evento.

Además, se implementarán controles en los accesos a la ciudad para supervisar el ingreso de vehículos que transporten hinchas visitantes.

Alcaldía de Valledupar

De igual manera, los Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad realizarán jornadas pedagógicas en puntos estratégicos, como el Balneario Hurtado, promoviendo el respeto, la tolerancia y el buen comportamiento ciudadano.

“Como es habitual, en los partidos con gran afluencia se implementará un robusto pie de fuerza. Estaremos en los sitios turísticos como el Centro Histórico y el Balneario Hurtado y otros. A los buses que ingresen a la ciudad con la hinchada del América se les realizará registro y control. No permitiremos desorden ni alteraciones del orden público”, advirtió el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez.

El ingreso del público al estadio estará habilitado desde la 1:00 de la tarde y no se permitirá la entrada de bolsos o morrales grandes, sombrillas con punta, armas, cinturones ni alimentos.