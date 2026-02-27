Un momento que se hizo viral en redes sociales fue el que ocurrió en el amistoso entre Inter Miami CF y Independiente del Valle disputado en Puerto Rico.

Cuando el reloj marcaba el minuto 88 y el equipo estadounidense ganaba 2-1, una invasión de campo terminó con Lionel Messi en el suelo y el partido envuelto en tensión.

El conjunto rosa había logrado la ventaja gracias a un penal convertido por el capitán argentino, quien había ingresado en el segundo tiempo. Sin embargo, mientras el balón circulaba en la mitad de la cancha, un aficionado irrumpió a toda velocidad. Un miembro de seguridad salió en su persecución, pero otros tres espectadores también saltaron al terreno de juego, generando una desorden.

Captura de pantalla Fanático tumbó a Messi

Uno de ellos alcanzó a Messi y, con el encuentro detenido, consiguió que el delantero le firmara la camiseta. En medio del caos, otro hincha, sin camisa y escapando de los agentes, abrazó al futbolista por la espalda. El guardia, al intentar reducirlo, se lanzó sin advertir que estaba sujetando al jugador, lo que provocó la caída de ambos.

Messi se levantó con claros gestos de molestia. Durante algunos segundos se temió por la continuidad del compromiso, aunque finalmente el duelo se reanudó y concluyó sin más incidentes.

🚨SUSTO EN MIAMI



Un hincha entró al campo de juego para abrazar a Messi y casi lo lesiona.🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/fplHGSK2o8 — El Impacto (@elimpactocom) February 27, 2026

Los goles del triunfo para el equipo de la MLS llegaron por intermedio de Messi, desde los doce pasos, y de Santiago Morales, tras asistencia de Luis Suárez. El empate transitorio para el club ecuatoriano fue obra de Patrik Mercado.

El momento se hizo viral rápidamente por redes sociales, pero no pasó a mayores. Algunos cibernautas rechazaron la actitud de Messi con los fanáticos que ingresan a la cancha.