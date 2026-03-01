Un hombre y una mujer perdieron la vida tras sufrir un accidente de tránsito en el perímetro urbano de Valledupar, Cesar.

Las víctimas respondían a los nombres de Juleidi Fernanda Robertis Meléndez, de 27 años, y Ricardo Rafael Laguna, ambos eran naturales de Venezuela.

El siniestro vial se registró en la madrugada de este domingo 1 de febrero, sobre la calle 44 con carrera 26.

Según la información preliminar, la pareja se movilizaba en una motocicleta por el sur de la ciudad, cuando por causas que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo y chocaron contra el pavimento.

Por el fuerte impacto resultaron gravemente heridos. La fémina fue trasladada hasta la clínica Pediátrica Simón Bolívar. Mientras que Ricardo Rafael ingresó a la Clínica de Alta Complejidad, ambos sufrieron trauma craneoencefálico severo y politraumatismo, por lo que pese a los esfuerzos de los galenos en turno, fallecieron.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transporte se encargaron de los actos urgentes e inspección judicial. En cuanto a la hipótesis del siniestro, se maneja un posible exceso de velocidad y presunto estado de embriaguez por parte del conductor, sin embargo, las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas.