Dos mujeres perdieron la vida al verse involucradas en un accidente de tránsito en una carretera ubicada en el sur del departamento de La Guajira. En el mismo hecho un hombre que responde al nombre de Miguel Vaquero, resultó gravemente herido.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como Carmen Loperena y Yinezza Aramendiz.

Según la información preliminar, Vaquero y Aramendiz, quienes se movilizaban en una motocicleta, hicieron una parada para saludar a un familiar, cuando un vehículo particular a alta velocidad los arrolló.

El siniestro vial se registró en la noche de este viernes 27 de febrero, en la vía San Juan del Cesar - La Peña.

Se conoció que el conductor del carro llevaba a la suegra para la clínica porque estaba mal de salud y del fuerte impacto con la moto la señora Carmen Loperena se salió del vehículo y este la atropelló y la mató en el acto.

En el accidente el joven perdió un brazo y tras ser trasladado a una clínica de alta complejidad en Valledupar, Cesar, le amputaron un pie; permanece bajo pronóstico reservado.

Por su parte, la joven Yinezza Aramendiz, remitida al mismo centro médico, sufrió fractura de pelvis y en una de sus piernas, pero cuando la estaba siendo intervenida quirúrgicamente, murió.

Las víctimas eran oriundas de los corregimientos de La Peña y Curazao en el municipio de San Juan del Cesar, donde les darán santa sepultura.