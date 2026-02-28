La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) continúa con su agenda de talleres regionales y llega a Riohacha el próximo 5 y 6 de marzo.

Estos espacios buscan avanzar en la construcción participativa de la metodología que se propone actualizar para la remuneración de los márgenes de la actividad de distribución minorista desarrollada en las estaciones de servicio automotriz y fluvial de gasolina motor y Acpm-Diésel y de la actividad de distribución mayorista de combustibles líquidos.

“Esta es la segunda jornada que realizaremos este año con los miembros de este sector, la primera fue en Bucaramanga. En Riohacha resaltaremos la importancia de los distribuidores mayoristas y minoristas en zonas de frontera quienes permiten una prestación continua y de calidad del servicio público de distribución de combustibles líquidos.

En primer lugar, haremos una presentación breve y práctica para recordar la propuesta metodológica desarrollada en los proyectos de Resolución 704 009 y 010 de 2025 y cómo se ven reflejados los agentes que operan en zonas de frontera.

Una vez presentada la propuesta, se abre un espacio participativo con el propósito de recoger insumos técnicos, observaciones sectoriales y aportes territoriales que contribuyan en la construcción y expedición de la resolución definitiva con la cual esperamos lograr márgenes que permitan una remuneración y una prestación eficiente del servicio” manifestó el experto comisionado William Mercado, quien lidera esta temática.

“Invitamos a las empresas de distribución mayorista y de distribución minorista que desarrollan sus actividades en departamentos de zona de frontera, a que participen en este espacio de análisis, que hace parte de la construcción colectiva que la Creg viene adelantando en distintas regiones del país” puntualizó el experto comisionado William Mercado.

La definición de esta metodología tendrá efectos estructurales en el funcionamiento del mercado de combustibles líquidos en Colombia, por lo que la participación regional resulta determinante para consolidar una regulación sólida y técnicamente robusta que permita que se siga prestando el servicio de manera continua.

El primer espacio de reunión en la capital de La Guajira se llevará a cabo el jueves 5 de marzo a las 2:00 p.m. y tratará lo relacionado con la distribución minorista. El segundo encuentro se realizará el viernes 6 del mismo mes, a partir de las 9:00 a. m., y estará enfocado en la temática relacionada con los distribuidores mayoristas.

Para participar en el taller de margen minorista, los interesados deben inscribirse en: https://creg.gov.co/calendario/165/taller-de-trabajo-sobre-la-remuneracion-del-margen-minorista-riohacha/

Para participar en el taller de margen mayorista deben inscribirse en https://creg.gov.co/calendario/164/taller-de-trabajo-sobre-la-remuneracion-del-margen-mayorista-riohacha/