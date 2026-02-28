Tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 2, orgánico de la Décima Brigada del Ejército Nacional, dieron de baja a una persona de sexo masculino durante una tarea táctica de seguridad vial en el municipio de San Juan del Cesar, donde realizaron la señal de pare a una camioneta sospechosa.

De acuerdo a lo indicado por la entidad militar, los ocupantes del vehículo hicieron caso omiso a la orden y en una maniobra peligrosa embistieron a uno de los soldados, además abrieron fuego contra los uniformados y emprendieron la huida.

Ante la agresión, los militares reaccionaron de manera inmediata en legítima defensa, haciendo uso de sus armas de dotación e iniciando una persecución con el apoyo de una unidad motorizada que se encontraba en el sector.

El conductor emprendió la huida; sin embargo, en el interior del vehículo fue hallado el cuerpo sin vida de William Alberto Bravo Escorcia, a quien las autoridades identificaron como alias Nene Pimpón.

De acuerdo con información preliminar, esta persona sería un presunto transportador de estupefacientes al servicio de grupos armados organizados en esta región.

El Ejército le reveló a EL HERALDO que Bravo Escorcia estaba indiciado por los delitos de contrabando de hidrocarburos y violencia intrafamiliar.

Los hechos se registraron sobre la Ruta Nacional 49, sector Los Haticos, en el área rural del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, donde fueron incautados 183 kilogramos de una sustancia con características similares al clorhidrato de cocaína.

El material incautado y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar los actos urgentes y el respectivo proceso judicial.