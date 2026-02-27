Un nuevo ataque bajo la modalidad de sicariato cobró la vida de una persona de sexo masculino en hechos ocurridos en el perímetro urbano de Maicao, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Said Fernández Torrejano, de 29 años de edad, quien tenía como ocupación el oficio de conductor.

El atentado se registró en la noche de este jueves 26 de febrero en la calle 9A #41-52, del barrio Las Américas.

De acuerdo a la información preliminar, Fernández Torrejano, iba saliendo de la casa de su madre cuando fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Él que hacía las veces de parrillero con un arma de fuego en mano le disparó en repetidas oportunidades sin descender del vehículo, para de inmediato huir junto a su cómplice.

Se conoció que el baleado fue trasladado hasta la sala de urgencias del hospital San José, donde los galenos en turno indicaron que falleció debido a las graves heridas que sufrió.

La Policía del departamento reveló que los móviles son materia de investigación por parte de la personal de la Sijín y Sipol.

Finalmente, los actos urgentes fueron asumidos por unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía Seccional La Guajira.

