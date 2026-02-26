Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron el pasado 30 de enero en Fonseca (La Guajira), a un hombre por delitos perpetrados en Magdalena.

Se trata de Dalmer Antonio Álvarez Guerra, a quien le impusieron una medida de aseguramiento de 48 años en centro carcelario, por su responsabilidad en los delitos de acceso carnal y actos sexuales con persona puesta en incapacidad de resistir, y secuestro.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que el Tribunal Superior de Santa Marta confirmara en segunda instancia la condena que deberá cumplir en la cárcel Rodrigo de Bastidas, en la capital del Magdalena.

Según reveló el ente acusador, entre 2009 y 2010, el sentenciado como dueño de un establecimiento comercial en el sector de El Rodadero, contactaba a adolescentes y mujeres ofreciéndoles trabajar como modelos o vendedoras de prendas de vestir.

Una vez las víctimas acudían a su local o a su vivienda ubicada en el sector de Gaira, donde el hombre realizaba rituales de tipo esotérico y les suministraba brebajes con opioides que las colocaban en estado de relajación, produciendo pérdida de conciencia y somnolencia, anulando así su capacidad de resistencia.

En ese estado de vulnerabilidad, el agresor cometía múltiples actos sexuales contra ellas, no solo en los lugares mencionados sino también en moteles. Una de las víctimas, una menor de 14 años, fue además secuestrada durante aproximadamente 20 días, siendo amenazada y mantenida bajo coacción.