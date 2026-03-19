Un juez de la República con funciones de control de garantías en Sucre acogió el pedido que le hizo un fiscal de enviar a prisión a un hombre señalado de cometer agresiones sexuales a unas mujeres.

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La medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario cobija a Anuar Julio Meza Salgado, quien fue aprehendido en zona rural de Puerto Berrío (Antioquia) en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y hurto calificado y agravado.

Los hechos que dieron origen a su encarcelamiento ocurrieron en enero del año 2025, en la ciudad de Sincelejo, Sucre, donde el procesado se desempeñaba como mototaxista.

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“El hombre habría contactado a varias mujeres con la falsa promesa de ayudarles a conseguir trabajo. Engañadas, las víctimas eran trasladadas a un sector solitario del corregimiento de Las Palmas (Sincelejo) donde habría atacado con arma blanca a las mujeres, además de someterlas a vejámenes sexuales y hurtarles sus objetos personales”, detalló la Fiscalía.

Estas agresiones fueron cometidas contra cuatro víctimas y para ello el investigado habrían incurrido en el mismo patrón.