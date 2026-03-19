La cadena apícola de Sucre, un sector que dinamiza la economía en la región de los Montes de María, ya tiene en esta zona su centro de acopio.

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Esta iniciativa, consagrada en el proyecto ArraigoCaribe, que implementa We Effect y que es financiada por la Embajada de Suecia en Colombia y apoyado por Fedecaribe OES, busca además fortalecer organizaciones sociales y productivas en el Caribe colombiano, por ello en las últimas horas además de la entrega del centro de acopio hubo un intercambio de saberes con miembros de las organizaciones Asoagromon, Coomuldim, Asoapicol, Asoproacel, Cooapomiel, además de productoras y productores independientes del sector.

Del encuentro también participaron instituciones como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Secretaría de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Ambiental de Sucre, lo que permitió generar un espacio de diálogo y articulación entre organizaciones e instituciones para continuar fortaleciendo el sector apícola en la región.

En el marco de la jornada hubo charlas formativas sobre la trampa Apitolzon para cría de reinas y sobre gestión del riesgo en la apicultura, así como espacios de intercambio sobre producción apícola, fortalecimiento organizativo y circuitos cortos de comercialización.

Para las organizaciones participantes, este tipo de encuentros representan una oportunidad para fortalecer la cooperación entre apicultores y mejorar las prácticas productivas en sus territorios.

“Las experiencias y aprendizajes más valiosos de este intercambio apícola han sido la articulación con otras organizaciones, porque a pesar de que estamos en la misma subregión, muchas veces no trabajamos de manera conjunta. Queremos implementar en nuestros apiarios lo que aprendimos”, señaló Leidys Buelvas Pérez, secretaria de Asoapicol.

Por su parte, Pablo Carrascal, representante legal de Asoagromon, destacó la importancia de compartir la experiencia de la organización con otros procesos del sector. “Este intercambio de experiencias es muy importante para nosotros. Nos llena de valor y nos motiva a seguir trabajando. Incluso hoy surge la propuesta de consolidar un gremio de apicultores que nos permita vender mejor nuestro producto. La miel de los Montes de María es una miel cruda de excelente calidad”, afirmó.

El encuentro se llevó a cabo en la vereda Maratón del municipio de Colosó, en los Montes de María de Sucre.