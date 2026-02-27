En un operativo multicrimen ejecutado por personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, fue incautado un importante cargamento de combustible ilegal en carreteras del departamento de La Guajira.

Se trata de 2.000 galones de Acpm y varios elementos logísticos que según las autoridades pertenecerían al Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

La diligencia judicial se registró en el tramo vial Palomino – Riohacha, en zona rural del municipio de Dibulla, corredor que colinda con el Magdalena.

El combustible, que tiene un valor comercial de aproximadamente 22 millones de pesos, sería utilizado presuntamente para el abastecimiento de lanchas rápidas empleadas en el transporte de narcóticos desde el corregimiento de Palomino hacia la Alta Guajira.

Durante el procedimiento también fueron incautados dos uniformes pixelados, una escopeta y once recipientes plásticos tipo “dado”.

Este resultado operacional genera una afectación directa a las economías ilícitas del frente Javier Cáceres de la estructura que delinque en esta zona del país, también conocido como ‘los Pachenca’.

Respecto a la operación, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, afirmó que, “seguimos fortaleciendo las operaciones conjuntas para cerrarles el paso a las estructuras criminales que pretenden utilizar nuestro territorio como corredor para actividades ilegales. Cada incautación representa un golpe a sus finanzas y un avance en la protección de nuestras comunidades”.