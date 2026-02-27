La violencia nuevamente golpea al municipio de Sabanalarga. En horas de la mañana de este viernes 27 de febrero fue acribillado a balazos el reconocido ganadero Vicente Mercado Cepeda cuando conducía su camioneta en una zona rural del municipio.

Según información preliminar, Mercado Cepeda se movilizaba a bordo de su camioneta marca Toyota Hilux de placas DAP-010 en la Vía La Cordialidad, a la altura del sector conocido como “El Rancho del Chiqui”.

Durante el recorrido, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron. Al percatarse de la situación, el ganadero intentó escapar de los desconocidos, pero terminó siendo alcanzado por los desconocidos, quienes le propinaron múltiples disparos.

Tras el ataque, la víctima perdió el control de vehículo y terminó chocando contra una paredilla hasta colisionar contra un poste y un muro. Desafortunadamente, el hombre acabó falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Se conoció que los agresores se dieron a la huida en la Vía La Cordialidad, sentido Barranquilla – Cartagena.

Cortesía

Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales se habría perpetrado el homicidio. Sin embargo, el crimen podría estar relacionado a un posible caso de extorsión.

La Policía del Atlántico informó que estaría ofreciendo detalles sobre el hecho en las próximas horas.

Agentes de la Policía se trasladaron hasta la zona del crimen para acordonar el área y adelantar los actos urgentes, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.