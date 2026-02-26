Luego de que esta semana arribara a Alameda del Río una cigüeña y siguiera su curso a Villas de San Pablo, el individuo fue visto nuevamente este jueves en el techo de una casa en el barrio Los Ángeles II.

En videos quedó plasmado el asombro de la comunidad al ver esta imponente ave que estaría buscando llegar al Canal del Dique, área de concentración de esta especie en el Atlántico.

Al parecer, la especie fue alimentada por la comunidad, quienes le dieron pescado y agua. No obstante, las autoridades ambientales precisamente advierten que estas prácticas no deben realizarse ya que prolongan la estadía del animal.

“Colabórennos con no perturbando al ave, no suministrándole alimento, no suministrándole agua, porque estamos ocasionando que el animal se pueda quedar y no haga la migración local que le correspondería hacer por su instinto natural”, solicitó Joe García, Biólogo de la Corporación Autónoma del Atlántico (CRA).

El encargado de la entidad aseguró que la CRA y Barranquilla Verde tienen al equipo de funcionarios, biólogos y veterinarios, con el apoyo de la Policía, haciéndole el monitoreo correspondiente a la especie y dándole explicación a las comunidades cómo actuar ante estos casos.

El propósito es que el ave retorne por sí sola a un hábitat en donde esté más seguro. Sin embargo, dada las circunstancias, están evaluando la opción de capturarla con redes de nieblas.

“No lo queremos hacer, porque vamos a someter al individuo a que se pueda lesionar. Es un ave que también tiene fuerza; en el momento de ejercer su vuelo o hacer algún movimiento brusco, la podemos lesionar, y es lo que menos queremos, porque se evidencia que el animal tiene muy buena estructura de vuelo”, explicó García.

Cabe recordar que esta especie no es usual verla en el Atlántico. Aunque sí tienen distribución natural en el Caribe colombiano, en donde migran localmente. En ese orden de ideas, su llegada a Barranquilla corresponde a un proceso migratorio transitorio.