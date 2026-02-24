En el cielo resplandeciente de Barranquilla fue vista volando una cigüeña sobre los conjuntos residenciales de Alameda del Río. El hecho sorprendió simultáneamente a los residentes que la vieron. Hansel Santander observó desde el conjunto Garza a aquella disruptiva ave que, de un momento a otro, cambió su rutina; sin embargo, el hecho no le resultó tan extraño y bromeó ante la posibilidad de que llegó a traer embarazos.

La cigüeña estuvo dos días en dicha urbanización: paseó por el bulevar, recorrió la parte trasera de Alameda, y se ubicó sobre los techos y las entradas de varios complejos residenciales, tales como Búho y Torcaza.

JHONY OLIVARES La cigüeña estuvo en bulevar de Alameda del Río.

En cambio, Edgar Molina, habitante del sector, sí fue a presenciar su arribo. “Ella estuvo descansando en Alameda, que hace muchos años se podría decir que era un santuario de muchas aves, y que, a pesar de las construcciones, aún llegan”, comentó.

Los residentes le dieron agua y pescado, lo que explicaría la razón por la cual permaneció un tiempo significativo en la zona. No obstante, este martes 24 de febrero tomó vuelo hacia el sector Villas de San Pablo, en la localidad suroccidente de la ciudad.

“Fue un momento sorprendente, porque nunca había visto un ave así, de esas dimensiones. Supuestamente, una cigüeña, según tengo entendido, es un ave migratoria. Según el médico zootecnista que estuvo por acá, ellos dicen que son aves que vienen migrando, pero que no se les debe dar comida ni nada, porque entonces ellas se amañan. Hay que llevarlas a una parte donde ellas ya cojan vuelo”, recordó, por su parte, el residente Elkin Camargo.

La razón de su llegada

Frente a la situación, el área de fauna de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) indicó que hizo presencia en el sector, activó los protocolos correspondientes y realizó el seguimiento técnico.

De acuerdo con Joe García, biólogo de esta entidad, esta especie no es usual verla en el Atlántico. Aunque, sí tienen distribución natural en el Caribe colombiano, en donde migran localmente.

“Pudo haber venido de la ruta por los ecosistemas donde se distribuye, como la zona del Canal del Dique y toda esta área, que es el hábitat normal donde se encuentran grandes poblaciones de esta especie”, explicó el experto.

Indicó que en Alameda encontró unas condiciones que no favorecieron su retorno a la ruta, ya que “la comunidad, al ver que no es usual verla y por el gran tamaño que tiene, ha venido dándole alimentación”.

En ese orden de ideas, resaltó que el ave se encuentra en buenas condiciones y que su llegada corresponde a un proceso migratorio transitorio.

“Observamos que el pescado se lo comió muy bien; eso es un buen indicador. Toma agua muy bien, y alzó el vuelo como tres veces y volvió y bajó, entonces diríamos que no tiene ningún ala dañada”, detalló.

Finalmente, notificó que el propósito es capturarla, valorarla, y, si está en buenas condiciones, tratar de reintroducirla en el área de distribución de la especie.

Recomendaciones

No es la primera vez que se presentan animales silvestres en Alameda del Río y, seguramente, se podrían seguir presentando. De esta forma, la CRA recomendó a la comunidad a observar a distancia, no tocar a los animales, alimentarlos ni mucho menos capturarlos, y, finalmente, reportar a las autoridades ambientales.