Durante el mes de febrero, una de las cigüeñas más grandes de América visitó tierras barranquilleras. En los barrios Los Ángeles II, Villas de San Pablo, Alameda del Río, Barrio Abajo y otros sectores alcanzó a llegar esta ave de plumaje blanco. Su último destino fue el barrio Rebolo, zona en la que –días después de su llegada– fue encontrada muerta sobre el pavimento.

El hecho generó conmoción y sorpresa en la ciudad, pues habitantes y autoridades guardaban la esperanza de que el individuo alzara prontamente vuelo hacia su hábitat.

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Esta noticia llegó hasta el Congreso de la República, desde donde le solicitaron a Barranquilla Verde —máxima autoridad ambiental— información sobre el paso del ejemplar en la ciudad y los estudios que han adelantado sobre su muerte.

EL HERALDO tuvo acceso al documento y pudo conocer que, de acuerdo con el componente técnico-veterinario, la entidad efectuó una valoración del cadáver de la cigüeña, a través de la cual se confirmó que presentaba múltiples lesiones traumáticas.

Entre ellas se encuentran un trauma en la región cefálica, traumatismo en el pico, fractura completa de la extremidad posterior derecha y fracturas en las alas.

Ante la posible asociación de causas de origen antrópico (es decir, provocadas por actividades humanas), esta casa editorial conoció que Barranquilla Verde adelantó la realización de una necropsia técnico–científica, así como la toma de muestras para análisis histopatológicos y otros estudios complementarios. Estos procedimientos serían clave para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Con respecto a la identificación e investigación de posibles responsables, indicaron que la comunidad no suministró información detallada de los hechos y que estas actuaciones le corresponden a las autoridades judiciales.

La frustrada captura del ave

En el informe, Barranquilla Verde informó que la no realización de la captura obedeció a una decisión técnica, la cual estuvo “fundamentada en la evaluación integral realizada por el equipo de fauna y posteriormente ratificada en mesa de expertos”.

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En primera instancia, determinaron que el ave presentaba buenas condiciones físicas, por lo que priorizaron acciones de ahuyentamiento. Luego apareció la necesidad de avanzar hacia maniobras de captura, pero aseguraron que no favorecieron distintos factores.

Entre estos están las condiciones climáticas, especialmente las altas temperaturas en horas del día, lo que restringió los periodos adecuados para realizar maniobras de captura sin comprometer la integridad del ejemplar.

Asimismo, notificaron que los reportes ciudadanos imprecisos y la aglomeración constante de personas incidieron en este operativo.

Finalmente, con respecto a la evaluación de métodos de captura, muchos fueron descartados. Por ejemplo, las trampas no fueron viables, ya que las aves suelen presentar alta movilidad y capacidad de desplazamiento; la sedación representaba un riesgo para el animal, puesto que su efecto no es inmediato y pudo ocasionarle una caída desde alturas con consecuencias fatales.

Finalmente, la autoridad ambiental realizó intento de captura con redes de lanzamiento, pero no fueron efectivas.

Acciones ante casos de fauna silvestre

Barranquilla Verde informó que, durante el 2025, atendieron un total de 1.280 ejemplares de fauna silvestre, lo “cual evidencia la capacidad operativa, el compromiso y la atención permanente por parte de esta entidad frente a la protección y el manejo de la fauna en el Distrito”.

Asimismo, se aseguró que siguen fortaleciendo las estrategias de articulación interinstitucional, educación ambiental y sensibilización ciudadana, con el fin de promover la denuncia oportuna, la convivencia adecuada con la fauna silvestre y la prevención de situaciones que puedan afectar su integridad.