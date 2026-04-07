En medio de la celebración del aniversario 213 de Barranquilla, un grupo de 16 alumnas de la IED Marie Poussepin se atrevieron a cuestionar la realidad en que viven y los aportes que hace la ciudadanía para construir una mejor ciudad, valiéndose de sus competencias en una segunda lengua, el inglés.

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Felipe Beltrán Zúñiga, docente de inglés de la institución, fue uno de los ganadores el año pasado del portafolio de estímulos que llevó a una serie de educadores durante 15 días a Reino Unido, donde capacitadores británicos les dieron una guía para mejorar sus proyectos y procesos educativos.

De esa experiencia, y tras seis meses de evaluación, las jóvenes estudiantes lograron articular discursos de tres o más minutos completamente en inglés.

“Este es un proceso que he venido desarrollando con los estudiantes desde hace varios años. Iniciamos con ejercicios más sencillos, como hablar de intereses personales, y avanzamos hacia temas más complejos, como el desarrollo sostenible y, en este caso, las problemáticas de la ciudad de Barranquilla”, destacó el docente.

El acto cívico del colegio contó con la presencia de delegados de la Alcaldía, otros docentes del sector y de la Universidad del Atlántico, quienes atestiguaron el nivel de la actividad: “Es un discurso completo, con argumento. Respondieron a tres preguntas: ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? y ¿Qué podemos hacer como jóvenes para mejorar en esa situación particular?, y los ejes manejados fueron inseguridad, costo de la energía eléctrica, informalidad laboral, entre otros”.

Experiencia de estudiantes

María Camila Campo Porras, de 15 años y estudiante de décimo grado, fue una de las jóvenes que realizó su discurso, en un inglés altamente competente, clasificación nivel B1, al igual que la mayoría de sus compañeras.

“Fue una oportunidad realmente gratificante, porque no solamente estos discursos me permiten mejorar mis competencias en el idioma inglés, sino que también, profundizar el conocimiento sobre todas estas problemáticas que enfrenta nuestra ciudad, lo cual nos permite aumentar nuestro sentido de pertenencia con ella y, como jóvenes, tener esa capacidad de construir soluciones”, retrató.

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Solaine Elena Ricardo Anaya, también de grado décimo, dio a conocer sus reflexiones planteadas sobre el tema de la cultura ciudadana: “A mí me correspondió abordar el tema de los arroyos en Barranquilla, que es una problemática compleja y que me generó un gran impacto. Mi objetivo fue que las personas entendieran que no todo depende de que un alcalde haga canalizaciones, sino también del cuidado que la ciudadanía le da a estos espacios”.