Las decenas de personas que lograron avistar a la cigüeña jabirú que visitó durante dos semanas varios sectores de Barranquilla, amanecieron este miércoles con la triste noticia de su muerte.

El ave fue hallado sin vida por residentes del barrio Rebolo, localidad Suroriente de la capital del Atlántico, y la fotografía de su cuerpo en el pavimento, con su pelaje desplumado y una muestra de maltrato sobre su cuello, ha conmovido las redes sociales.

La cigüeña jabirú que visitó durante dos semanas varios sectores de Barranquilla.

Óscar Contreras, subdirector de Gestión Ambiental de la alcaldía, indicó que los restos del ave fueron entregados por miembros de la comunidad del sector Rincón Latino. Aunque aún no hay certeza de las causas reales del deceso, todo parece indicar que se dio por “causas antrópicas”, es decir, por la actividad humana.

La ruta de la cigüeña en Barranquilla

La cigüeña jabirú llevaba unos catorce días volando sin rumbo por Barranquilla, haciendo paradas en algunas zonas urbanas, lo que despertó la curiosidad y fascinación de los ciudadanos.

Las fotografías y videos que tomaban los barranquilleros cuando se encontraban con la cigüeña en sus barrios tuvieron un gran protagonismo en redes sociales, pero también generaron preocupación entre las autoridades ambientales porque el animal estaba lejos de su hábitat natural.

La cigüeña jabirú que visitó durante dos semanas varios sectores de Barranquilla.

El primer avistamiento se produjo en Alameda del Río, donde -según se rumorea- un residente la alimentó con un tanque repleto de pescado. Parecía su hogar. Se posicionó en los altos complejos residenciales y caminó el bulevar. Solo su extraña presencia atrajo tumultos de personas que la rodeaban y le tomaban fotos.

En aquel entonces, su arribo a aquellos lares correspondía a una migración transitoria. Sin embargo, a los días el ave se trasladó a la zona de Villas de San Pablo, ubicada en el suroccidente del Distrito. Allí encontró, también, comida, hidratación y un tumulto de curiosos que rápidamente reportaron su presencia a las autoridades.

Su tercera parada fue en el sector Los Ángeles II y se llegó a pensar que iba, finalmente, a alzar vuelo y tomar ruta hacia el Canal del Dique, el cual es el hábitat natural de estas especies en el Atlántico debido al agua dulce del río.

La cigüeña jabirú que visitó durante dos semanas varios sectores de Barranquilla.

Pero no fue así, pues a la impredecible ave, durante la semana pasada, se le vio por el otro lado de la ciudad: Barrio Abajo, Vía 40, la Aduana, La Luz, Rebolo y La Unión fueron sus últimas paradas, en las que también causó asombro y solidaridad en una comunidad que lo demuestra a través de la alimentación.

¿Estaba perdida?

En un comité convocado por Barranquilla Verde y que contó con la participación de la Corporación Autónoma del Atlántico (CRA), expertos de la Universidad del Atlántico y el Zoológico de Barranquilla, se evaluaron las hipótesis de la llegada de la cigüeña jabirú a Barranquilla y se llegó a la teoría de que el ave habría estado en cautiverio.

“Ese comportamiento de permitir el contacto con la gente nos puede estar indicando que posiblemente el animal pudo haber estado en cautiverio anteriormente”, explicó Joe García, biólogo de la CRA a EL HERALDO.

Cigüeña en el barrio Los Ángeles II

Las autoridades ambientales habían dejado como última opción la captura del animal porque este procedimiento podría poner en riesgo su integridad.

“Dentro de las recomendaciones importantes que se dieron en el comité por los expertos está que cualquier intento de hacer una recaptura para posteriormente reubicarlo debe hacerse bajo todos los lineamientos técnicos, porque no es fácil. No es fácil generar esfuerzos de captura, pues podríamos terminar afectando al espécimen que queremos proteger”, aseveró García.

De acuerdo con Joe García, no es usual ver a esta especie en el Atlántico, aunque sí tiene distribución natural en el Caribe colombiano, donde migran localmente.

“Pudo haber venido de la ruta por los ecosistemas donde se distribuye, como la zona del Canal del Dique y toda esta área, que es el hábitat normal donde se encuentran grandes poblaciones de esta especie”, explicó el experto.

Indicó que en Alameda encontró unas condiciones que no favorecieron su retorno a la ruta, ya que “la comunidad, al ver que no es usual verla y por el gran tamaño que tiene, ha venido dándole alimentación”.

En ese sentido, indicó que su llegada correspondía a un proceso migratorio transitorio.