Nuevas caras integrarán la bancada del Atlántico en el Senado de la República tras los comicios de este domingo. En total, fueron elegidos nueve candidatos oriundos o con profundos lazos con el departamento.

Son tres miembros del Pacto Histórico, tres más del Partido Liberal, dos de Cambio Radical y uno del Centro Democrático, que se convierten en la cara visible de las principales fuerzas políticas del departamento en la Cámara Alta.

Entre las 25 curules que se lograron con la lista cerrada del Pacto Histórico fueron elegidos Pedro Flórez, quien repite curul y hace parte de la casa Torres; Agmeth Escaf, actual representante a la Cámara por el Atlántico y quien en el pasado fue presentador y actor; y Orlando De la Hoz, barranquillero de nacimiento, cuya trayectoria política se ha desarrollado en la ciudad de Bogotá, donde logró ser edil de La Candelaria.

Carlos Meisel, por su parte, llega a su tercer periodo en el Senado tras haberse ubicado en el sexto renglón de la lista cerrada del Centro Democrático. Cabe recordar que Meisel se desempeñó en el pasado como concejal de Barranquilla.

En el Partido Liberal, Yessid Pulgar se quedó con una de las mayores votaciones del país, al lograr 146.507 sufragios. Cabe recordar que fue diputado del Atlántico para el periodo 2012-2016 y es hermano del condenado exsenador Eduardo Pulgar.

Por su parte, el exdiputado Camilo Torres Villalba se adueñó de uno de los escaños de la colectividad roja con 122.025 votos. Es de anotar que, en la actualidad, el joven de 33 años es quien lleva las banderas de la casa Torres Villalba en materia política.

Por su parte, Laura Fortich –quien es la esposa del diputado David Asthon– volverá al Senado por tercer periodo consecutivo tras lograr 84.607 votos.

Una de las curules de la coalición de Cambio Radical y Alma recayó sobre Gonzalo Baute, quien alcanzó 83.701 votos. En su experiencia se cuenta haber sido diputado del Atlántico entre 2020 y 2025, así como secretario de Deportes de Barranquilla y gerente del Foro Hídrico (ahora ADI).

En esta misma coalición se eligió Selmen Arana –primo del gobernador de Bolívar, Yamil Arana– con 92.294 votos. El exconcejal de Magangué, su tierra natal, se encuentra radicado en la ciudad de Barranquilla y fue elegido tras una alianza entre distintos sectores políticos del Caribe, entre ellos, el grupo del exsenador Luis Eduardo Díazgranados y la casa Char.

A los que no les alcanzó

El conservador Armando Zabaraín obtuvo 62.856 votos y José David Name, de La U, con 68.209 sufragios, se constituyen en dos de las bajas más sensibles para la bancada del Atlántico.

También sucumbieron el exmagistrado César Lorduy, el exalcalde Rummenige Monsalve y el exdiputado y representante Gersel Pérez, quienes aspiraron por la coalición Cambio Radical y Alma, así como el exconcejal Óscar David Galán, el líder social Uriel Ávila y el empresario Harold Maestre, de la coalición Ahora Colombia.

Otros que no lograron la votación fueron el abogado Erwin Lechuga y la activista Fernanda Restrepo, del Partido Liberal; el pastor cristiano David Reyes y la conferencista Ana Eloisa Zúñiga, del Partido Oxígeno; el cirujano Oscar Heilbron Pretel y el abogado Carlos Pimienta, de Salvación Nacional.

También quedaron por fuera el empresario ‘Nello’ Zabaraín –hijo del congresista Antonio Zabaraín, de la Alianza Verde, y Betzy Martínez, cabeza de lista de ‘Con Toda por Colombia’.

Otro de los que no logró el número de votos fue el empresario Rubén Marino, quien aspiraba por AICO en la circunscripción indígena.

Los resultados

De acuerdo con el boletín 47 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 97,60 % de las mesas informadas, en el Atlántico hubo una participación de 1.257.904 ciudadanos, que corresponde al 58,96 %.

La lista cerrada del Pacto Histórico fue la más respaldada, con 285.935 sufragios. En segundo lugar se ubicó el Partido Liberal con 238.289 votos, mientras que la coalición de Cambio Radical y Alma tuvo 233.658 respaldos.