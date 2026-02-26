La empresa Aqualia anunció el nombramiento de Angélica María Arbeláez Mendoza como nueva Country Manager en Colombia, cargo desde el cual dirigirá la operación y consolidará la estrategia de expansión de la compañía en el territorio nacional.

Ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Arbeláez cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de infraestructura, agua potable y saneamiento básico. A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos orientados a la transformación de comunidades, combinando experiencia técnica con liderazgo gerencial y articulación institucional.

Inició su carrera profesional en 2002 vinculada a firmas contratistas de empresas de servicios públicos domiciliarios. Entre 2017 y 2019 fue miembro principal de la Junta Directiva de Aguas de la Sabana de Bogotá ASB S.A E.S.P., compañía que presta servicios en la zona agroindustrial de Cota, Funza y Tenjo. En 2019 se integró al equipo directivo de la empresa y en 2021 asumió la Gerencia General.

Tras la adquisición parcial de acciones por parte de Aqualia en dicha compañía, Arbeláez pasó a formar parte del equipo de jefes de Unidad de Gestión en Colombia, consolidando su vínculo con la multinacional.

La nueva Country Manager asume el liderazgo en un momento clave para la operación, con proyectos en desarrollo en departamentos como Atlántico, Magdalena, Córdoba, La Guajira, Cundinamarca, Tolima, Santander y Norte de Santander, donde la empresa trabaja en coordinación con autoridades locales y comunidades.

Con este nombramiento, Aqualia refuerza su apuesta por fortalecer su presencia en el país y consolidarse como aliado estratégico en la gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico en Colombia.

