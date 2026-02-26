En el marco de la política de protección de salud pública de Soledad, liderada por la alcaldesa Alcira Sandoval, la administración municipal logró la incautación de 21 mil unidades de medicamentos alterados en establecimientos comerciales del territorio.

Durante estos procedimientos, las autoridades detectaron una comercialización irregular de productos promocionados para aumentar masa muscular, rejuvenecer, mejorar la circulación sanguínea, fortalecer la vitalidad y otros supuestos beneficios terapéuticos.

Según Edinson Barrera, secretario de Salud Municipal, muchos de estos medicamentos no contaban con registro sanitario vigente, mientras que otros presentaban alteraciones en su etiquetado y condiciones de almacenamiento.

“Realizamos visitas a varios establecimientos comerciales del municipio y decomisamos estas unidades de medicamentos naturales, además de frascos y empaques vacíos. En todo el municipio estamos desarrollando acciones para cuidar la salud de los habitantes y brindar tranquilidad a la comunidad, demostrando que trabajamos permanentemente por el bienestar de la población”, manifestó el secretario.

El funcionario agregó que “entre los hallazgos estaban también más de 300 frascos vacíos junto con empaques destinados presuntamente al reenvasado irregular de productos farmacéuticos”.

Por su parte, el secretario de Gobierno municipal, Carlos Valencia, destacó que la inspección permanente de establecimientos comerciales constituye un mecanismo esencial para prevenir riesgos sanitarios y salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

De esta manera, la administración municipal reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los controles sanitarios, intensificar las labores de verificación en el comercio local y promover la cultura del consumo responsable de medicamentos únicamente autorizados por las autoridades sanitarias nacionales.

Hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier establecimiento que comercialice productos farmacéuticos sin registro sanitario o en condiciones irregulares.