Tres personas fueron capturadas y 211.000 unidades de medicamentos ilegales incautadas durante operativos adelantados por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en Bogotá y Barranquilla.

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Las acciones, desarrolladas en coordinación con la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, incluyeron diligencias de registro y allanamiento en la zona céntrica de la capital del Atlántico, donde fueron hallados medicamentos avaluados en cerca de $3.926 millones.

Cortesía Medicamentos decomisados por la Policía Fiscal y Aduanera.

De acuerdo con las autoridades, entre los productos incautados había fármacos para el tratamiento de enfermedades de alto costo y medicamentos de uso institucional que no cumplían con los requisitos legales para su comercialización, lo que configuraría el delito de enajenación ilegal de medicamentos.

En el mismo operativo fue desarticulada la organización criminal ‘Contraste’, señalada de comercializar medicamentos falsificados en Bogotá y la región Caribe. Según la investigación, esta red obtenía los productos de manera ilícita, los alteraba y los distribuía en droguerías, afectando la salud pública en aproximadamente $2.500 millones.

Cortesía Medicamentos decomisados por la Policía Fiscal y Aduanera.

Cortes Medicamentos decomisados por la Policía Fiscal y Aduanera.

Los capturados deberán responder por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos y usurpación de derechos de propiedad industrial.

El mayor Jhon Fredy Rodríguez Cetina, subdirector de Gestión e Investigación de POLFA, aseguró que estos resultados hacen parte de la ofensiva contra el contrabando y la ilegalidad en el sector farmacéutico.

“Con estas acciones buscamos salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, garantizando que los medicamentos cumplan con los estándares de calidad y seguridad exigidos por las autoridades sanitarias”, señaló el oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a comprar medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea anticontrabando 159.