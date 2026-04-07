En hechos que son materia de investigación, un joven de escasos 23 años fue blanco de un atentado sicarial en una zona enmontada del barrio Las Camelias, en el municipio de Sabanalarga.

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Según las autoridades, el ataque, ocurrido en horas de la tarde del pasado lunes 6 de abril, fue perpetrado por dos sujetos que salían de una zona enmontada del barrio y, al observar a la víctima, le propinaron varios disparos.

El joven, identificado preliminarmente como ‘El Monchy’, fue trasladado hasta el hospital local, donde permanece recibiendo atención médica bajo pronóstico reservado.

Es de anotar que los móviles del hecho son materia de investigación por agentes de la SIJIN y SIPOL de la Policía del Atlántico, quienes se encuentran adelantando funciones propias de policía judicial.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.