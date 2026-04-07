Un nuevo episodio de violencia y sangre quedó marcado en las calles del municipio de Malambo, esto luego de que un hombre fuera asesinado a balazos durante la mañana de este martes 7 de abril.

Leer más: Balean a un joven de 23 años cuando trabajaba dentro de un kiosco en Soledad

El crimen se registró en el sector de la plazoleta del cementerio municipal, en cercanías del barrio La Popa.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada como Luis Tovar, más conocido como ‘El Pancho’, un conductor de motocarro que laboraba por el sector.

Según el testimonio de los habitantes de la zona, Tovar se encontraba en el sitio antes mencionado cuando, de manera sorpresiva, fue atacado a disparos por unos desconocidos.

Gravemente herido, los vecinos de la comunidad lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia hasta la Clínica Campbell de Malambo. Sin embargo, un médico de turno informó que había ingresado sin signos vitales a causa de las heridas.

Es importante mencionar que, en menos de 24 horas han sido asesinadas dos personas en el municipio.

El primer caso ocurrió la tarde de ayer en el barrio La Manga, cuando unos sicarios irrumpieron en la vivienda de un hombre y lo asesinaron.

Se conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jhon Jean Pierre Marín Manotas, de 28 años de edad, quien se desempañaba como mototaxista por el municipio.

Jhon Jean Pierre Marín Manotas, de 28 años de edad, asesinado a tiros dentro de su vivienda.

Esta casa editorial conoció que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto e inasistencia alimentaria.