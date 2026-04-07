En horas de la noche de este lunes 6 de abril se perpetró un ataque armado en el barrio Villa Adela, en el municipio de Soledad, que dejó como saldo un joven muerto.

Leer más: Asesinan a bala a un mototaxista en la sala de su vivienda en La Manga de Malambo

La víctima fatal fue identificada como Yoiber Jesús Sara Escorcia, de 23 años de edad.

De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades, a eso de las 8:00 p. m., Sara Escorcia se encontraba laborado en el interior de un establecimiento de razón social llamado ‘Kiosco Estación’, ubicado en la calle 46 con carrera 6C.

Al sitio llegaron dos sujetos a pie, quienes esgrimieron un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones. Malherido, fue trasladado hasta las instalaciones del Hospital Materno Infantil, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

EL HERALDO conoció que la víctima registraba una anotación judicial en el SPOA por el delito de estafa en el año 2022.

Al parecer, los hechos obedecen a temas relacionados con la extorsión, según los moradores del sector.