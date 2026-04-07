El reloj marcaba las 6:00 p. m. de este lunes 6 de abril cuando unos sicarios en moto le arrebataron la vida a un hombre en la sala de su residencia. El hecho de sangre se registró en el barrio La Manga, ubicado en el municipio de Malambo.

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Se conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jhon Jean Pierre Marín Manotas, de 28 años de edad, quien se desempañaba como mototaxista por el municipio.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, la víctima se encontraba en la sala de su vivienda, ubicada en la carrera 1D con calle 11. En ese momento, dos sujetos en moto arribaron hasta el inmueble; el parrillero descendió del vehículo e ingresó hasta la sala portando un arma de fuego.

Sin mediar palabra, el desconocido apuntó el arma en contra de Marín Manotas y le propinó varios disparos, causándole la muerte en el acto. Posterior al ataque, el hombre salió de la residencia y huyó junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

EL HERALDO conoció que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto e inasistencia alimentaria.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello, lograr su captura para esclarecer los móviles del crimen.