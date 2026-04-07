La tranquilidad del municipio de Polonuevo se vio alterada la noche de este lunes 6 de abril, cuando se registró un homicidio con arma de fuego que cobró la vida de Luz Elena Carrillo Orellana, de 37 años.

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Según información preliminar suministrada por las autoridades, el hecho ocurrió a eso de las 7:30 de la noche, en el interior de una vivienda ubicada en la calle 9 con carrera 13, barrio Camilo Torres.

Asimismo, durante el ataque, otras dos personas, un joven de 21 años y un adolescente de 17, resultaron heridas y fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

Las autoridades informaron que unidades de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

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Finalmente, la Policía Nacional hace un llamado a la comunidad a suministrar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, a través de la línea de emergencia 123 o contactando a la patrulla del cuadrante más cercano.