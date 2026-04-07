Jesús Manuel Valdez Ortega, alias el Abuelo, quien figuraba en el cartel de los más buscados por la Policía Metropolitana de Barranquilla, fue capturado este lunes en la ciudad de Cartagena.

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Policía

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el Gaula de la Policía hizo efectiva la orden de captura en contra de alias el Abuelo, por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión, en el barrio Manga de la capital de Bolívar.

Las labores investigativas dan cuenta de que alias el Abuelo sería uno de los principales cabecillas de zona del grupo delincuencial organizado ‘los Costeños’.

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“Este individuo estaría presuntamente encargado de dinamizar actividades delictivas como la distribución de panfletos intimidatorios, así como la coordinación de hechos violentos, entre ellos homicidios selectivos en el área metropolitana de Barranquilla”, detalló la Policía.

El capturado presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Además, la Policía Metropolitana de Barranquilla ofrecía hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permitiera su captura.

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Durante el desarrollo del operativo, las autoridades lograron la incautación de dos celulares, los cuales serán analizados dentro del proceso investigativo.

Alias el Abuelo fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por los delitos que se le atribuyen.

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El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que este resultado representa un importante golpe contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 165 del GAULA y la línea de emergencia 123.