La Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Baranoa ofrecen, en conjunto, hasta 50 millones de pesos por información veraz y útil que permita esclarecer los hechos de sangre sucedidos en las últimas semanas en este municipio.

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La recompensa fue anunciada por el alcalde, Edinson Palma, quien manifestó que, en articulación con las autoridades policivas y los organismos de investigación, se activaron las rutas institucionales pertinentes para adelantar las actuaciones necesarias y garantizar la adopción de medidas frente a los hechos de inseguridad que han dejado luto en las familias afectadas.

“Estamos interesados en esclarecer los hechos violentos que han sucedido en el municipio y estamos trabajando con las autoridades competentes con el propósito de dar con los responsables y respondan ante las autoridades”, expresó Palma.

El último incidente judicial se registró a las 6:30 p. m. de este sábado, en la calle 25 entre carreras 15 y 16 del barrio Santa Elena. Allí, un hombre identificado como Iván Alfredo Leyva Barranco, de 39 años, fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon dejándolo herido.

La víctima fue llevada a la clínica Reina Catalina, donde se produjo su deceso por la gravedad de las heridas. Asimismo, se reportó que un adulto mayor, que transitaba por la zona, también resultó lesionado.

La administración municipal hace un llamado a la comunidad para que, de manera responsable, aporte datos que permitan avanzar en las últimas investigaciones.