Hacia las 4:50 de la madrugada de este lunes 6 de abril se registró un terrible accidente de tránsito entre un bus de transporte público y una motocicleta que dejó como saldo un hombre muerto.

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El siniestro vial ocurrió en el barrio Soledad 2000, ubicado en el municipio de Soledad.

Se conoció que la víctima fue identificada preliminarmente por las autoridades como Neyit Meza Pacheco.

Según testigos, la víctima conducía una motocicleta marca Suzuki DR, de placas ZEU-99H, a la altura de la carrera 11 con calle 49. En ese momento, fue embestido por un autobús de servicio público afiliado a la empresa La Carolina, de placas UYX-584.

Tras el impacto, Meza Pacheco salió expulsado de la motocicleta, quedando tendido en el duro pavimento, perdiendo la vida en el acto luego de haberse golpeado la cabeza contra un andén.

Agentes del tránsito municipal llevaron a cabo la inspección técnica y el levantamiento del cadáver, para posteriormente trasladarlo hasta la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Las autoridades adelantan una investigación para establecer las responsabilidades y la dinámica del trágico accidente.