La Policía del Atlántico informó sobre tres asesinatos que se registraron en el municipio de Sabanagrande entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes 6 de abril.

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En primer lugar, en el barrió Fátima, aproximadamente a las 9:30 de la noche, Pedro Gutiérrez Barro y Juan Bautista Marriaga de la Hoz fueron aboradados por sujetos en motocicleta que sin mediar palabras los atacaron con armas de fuego. Murieron en el lugar.

En otro hecho, ya en la medrugada del lunes, Jaider David Carrillo Barrios, de 20 años, fue asesinado a bala mientras se encontraba en la carrera 12 con calle 17 del barrio 2 de Marzo. La víctima fue abordada por un sujeto sin identificar y murió en el sitio.

La Policía informó que el personal de la Seccional de Investigación Criminal continúan adelantando las labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles de estos lamentables hechos y dar con la ubicación y captura de los responsables.

“Invitamos a la ciudadanía a suministrar información que permita orientar la investigación, comunicándose de manera oportuna a la línea 123 o al número de la patrulla más cercana”, se lee en el comunicado de las institución armada.