Un nuevo hecho de sangre sacudió la tarde de este lunes 6 de abril en el barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, donde un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública.

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La víctima fue identificada como Teddy Alberto Bocanegra Cantillo, de 43 años, quien falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas ocasionadas con arma de fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió hacia las 3:10 p. m. en la carrera 36 con calle 38, cuando Bocanegra Cantillo se encontraba en una esquina del sector ejerciendo su actividad como vendedor informal de frutas en una carreta ambulante.

En ese momento, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Según testigos, el parrillero descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, para luego huir junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Las autoridades indicaron que el hoy occiso no registraba anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

Asimismo, se conoció que la zona donde ocurrió el homicidio tendría injerencia del grupo delincuencial organizado ‘los Costeños’.

Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron labores de inspección y verificación en el lugar de los hechos, con el fin de esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.