El general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, señaló este lunes 6 de abril que se tienen al menos dos hipótesis sobre el hecho criminal en el que perdió la vida José Danilo Oviedo Chacón, conocido con el alias de ‘El Patrón’ o ‘El Enano’, en un caso ocurrido a eso de las 3:30 de la tarde del pasado Domingo de Resurrección en un lujoso negocio del sector de Punta Arena, en la isla de Tierrabomba.

El alto oficial señaló inicialmente que la muerte a tiros de Oviedo Chacón, de al menos 45 años de edad, había sido producto de una disputa o un acto de intolerancia entre hombres que bebían licor y que disfrutaban de un día de playa, pero luego dejó abierta la posibilidad de un hecho premeditado.

“Se presenta un homicidio en el marco de una riña, producto de la intolerancia por la ingesta irresponsable de bebidas embriagantes”, sostuvo el general ante los medios.

Tomada de video General Gelver Yecid Peña

Y detalló que esa fue la versión que brindaron inicialmente “personas que presenciaron (el homicidio), vendedores de productos turísticos, personal de los diferentes hoteles que atiende a los turistas en la playa”.

“Se encontraban al parecer entre 20 y 30 personas compartiendo, consumiendo bebidas alcohólicas como cerveza y whisky, cuando de pronto un individuo que se encontraba en ese grupo utiliza un arma de fuego, ultimando a quien pierde la vida”, agregó.

No obstante, EL HERALDO conoció que investigadores hoy tratan de recopilar información sobre la llegada de alias ‘El Capo’ al negocio Fénix Beach Club, al parecer en compañía de su pareja y sus dos hijos, y del encuentro con su supuesto verdugo.

Aparte de la hipótesis que se tiene de la supuesta riña, hay una versión de una llamada telefónica y una invitación previa de otro capo invisible del narcotráfico, motivo por el cual Oviedo Chacón habría llegado hasta el sitio.

Al parecer, ese individuo desconocido, hoy sospechoso del crimen, habría tenido en el pasado rencillas con Oviedo Chacón y el gancho para que este acudiera hasta la zona de diversión fue la de supuestamente fumarse la ‘pipa de la paz’.

Pero, en medio de bebidas, hubo una discusión y al hoy occiso lo habrían sentenciado: “tú no sales vivo de aquí”… “te vamos a matar delante de tu familia”. Ante esa amenaza, Oviedo Chacón habría señalado: “si quieren, mátenme”.

Se supo que alias ‘El Patrón’ recibió al menos dos impactos de bala en la cabeza a quemarropa, los cuales le ocasionaron la muerte de manera instantánea. Las dos vainillas de arma calibre 9 milímetros fueron encontradas en la arena junto al cadáver del hombre.

Acciones posteriores

La Policía Metropolitana de Cartagena y la Armada Nacional fueron alertadas del homicidio, pero llegaron minutos después de que las personas involucradas abandonaran la isla en distintas embarcaciones.

“Llegan la Armada y la Policía Nacional a atender este requerimiento y en la primera escena se encuentra una persona sin vida, de sexo masculino. En labores de búsqueda de información por parte de las patrullas de vigilancia y del CTI de la Fiscalía, personas que trabajan en estos hoteles indicaron en un primer momento que un individuo lo ultima y allí se recolectan dos vainillas, al parecer de pistola 9 milímetros”, detalló Peña Araque.

Una versión que surgió en medio de las diligencias de las autoridades sugirió que las personas involucradas en el homicidio salieron con armas en mano, intimidando a todos los que se tropezaran en el camino hasta llegar a la zona donde estaban atracadas las embarcaciones. Luego se fueron.

Historial

José Danilo Oviedo Chacón, conocido con los alias de ‘el Patrón’, ‘el Viejo’ o ‘el Enano’, figuraba con anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes entre 2012 y 2014. Su nombre cobró relevancia en el ámbito criminal tras ser señalado como uno de los presuntos articuladores de estructuras dedicadas al narcotráfico en la región Caribe.

El 30 de octubre de 2013 fue capturado en Barranquilla durante el desarrollo de la denominada Operación Monterrey, en la que las autoridades lo acusaron de narcotráfico y concierto para delinquir.

Según las investigaciones, Oviedo Chacón habría liderado una organización criminal con capacidad de coordinar rutas y envíos de droga a gran escala. Además, se le atribuyeron vínculos con reconocidos actores del mundo ilegal, entre ellos Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Chucho Mercancía’, el abatido jefe de la banda criminal de ‘Los Pachenca’, y Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, integrante del EPL, muerto en octubre de 2015.

Ahora, al parecer, mantenía nexos con el grupo delincuencial organizado Los Costeños, con injerencia en Barranquilla.