Mhoni Vidente dio sus predicciones para este sábado 23 de mayo de 2026.

5 recetas con yogur natural y griego que puede preparar en pocos minutos

Video: Ricky Martin fue agredido con gas lacrimógeno durante un concierto en Montenegro

Las guerreras k-pop, la película animada más vista de Netflix sigue dominando el streaming tras 46 semanas

La reconocida astróloga asegura que la energía de Urano marcará un fin de semana cargado de cambios inesperados, revelaciones personales y oportunidades importantes en temas de amor, trabajo y crecimiento emocional.

Según la pitonisa, varios signos del zodíaco vivirán jornadas de renovación interior, reconciliaciones y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas durante las próximas semanas.

Aries

Aries vivirá un fin de semana lleno de novedades inesperadas gracias a la influencia de Urano. Mhoni Vidente señala que las amistades jugarán un papel clave y podrían llegar alegrías relacionadas con encuentros o noticias importantes.

Tauro

Para Tauro, las energías estarán enfocadas en la familia y las emociones. La astróloga indica que una persona importante del pasado podría reaparecer para traer tranquilidad y afecto. Será un momento ideal para cerrar heridas y recuperar estabilidad emocional.

Géminis

Géminis tendrá días marcados por la aventura y las experiencias nuevas. Según Mhoni Vidente, podrían surgir viajes inesperados o situaciones que despierten emociones positivas. También será un excelente momento para disfrutar de la vida social y fortalecer relaciones personales.

Cáncer

Aunque Cáncer podría sentir cierta inestabilidad emocional, la influencia positiva de Júpiter y Venus ayudará a transformar los desafíos en oportunidades. El signo logrará sacar aprendizajes valiosos de situaciones inesperadas que ocurran durante el fin de semana.

Leo

Leo será uno de los signos con mejor energía este sábado. La astróloga anticipa sorpresas agradables relacionadas con amistades, actividades sociales o pequeños viajes que traerán entusiasmo y renovación emocional. También será un momento ideal para tomar decisiones importantes.

Virgo

Virgo encontrará bienestar al salir de la monotonía. Las energías favorecen nuevas experiencias, cambios de ambiente y conexiones humanas enriquecedoras. Mhoni Vidente recomienda aprovechar este fin de semana para relajarse y abrirse a nuevas oportunidades.

Libra

Libra tendrá un fin de semana muy activo, tanto mental como emocionalmente. La influencia astral impulsará decisiones importantes relacionadas con relaciones personales. Será necesario alejar personas o situaciones que ya no aportan tranquilidad ni equilibrio.

Escorpio

Escorpio atravesará un proceso profundo de transformación interior. Mhoni Vidente asegura que el signo sentirá la necesidad de romper con situaciones del pasado para abrirse a una etapa mucho más positiva y estable emocionalmente.

Sagitario

Sagitario recibirá noticias favorables en temas personales y económicos. Además, surgirán oportunidades relacionadas con viajes, proyectos o cambios importantes. Mantener una actitud optimista será fundamental para aprovechar al máximo las energías del momento.

Capricornio

Aunque algunos planes podrían alterarse durante el fin de semana, Capricornio terminará descubriendo nuevas oportunidades mucho mejores de las que esperaba inicialmente. La recomendación será adaptarse a los cambios sin resistirse demasiado.

Acuario

Acuario será uno de los signos más favorecidos por la energía de Urano, su planeta regente. Vivirá momentos de felicidad, renovación interior y experiencias importantes relacionadas con el amor y la vida personal.

Piscis

Piscis comenzará a sentir con más fuerza la necesidad de cerrar ciclos y alejarse de relaciones o situaciones que frenaban su crecimiento. El fin de semana traerá claridad emocional y nuevas conexiones mucho más positivas para el futuro.